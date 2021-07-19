МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером перешел к коррекциооному снижению к евро после того, как днем рос до максимума с апреля на фоне усиления опасений вокруг распространения штамма COVID-19 "дельта" в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару рос до 1,181 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1805 доллара за евро. Ранее в ходе торгов он достиг 1,1765 доллара, это максимальное значение для доллара в паре с евро с 5 апреля. Курс доллара к иене опускается до 109,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13% — до 92,81 пункта.

На рынке американской валюты в понедельник вечером наблюдается коррекционное снижение после того, как днем доллар укреплялся к евро до максимума с апреля, в качестве надежного актива, поскольку опасения инвесторов по поводу распространение штамма "дельта" коронавируса усиливаются. Ухудшение эпидемиологической ситуации может привести к новым ограничениям и замедлению восстановления мировой экономики.

Кроме того, трейдеры ждут очередного заседания ЕЦБ и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. По мнению валютного аналитика MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), которое приводит газета Wall Street Journal, действия ЕЦБ могут спровоцировать распродажу евро, поскольку другие крупные центральные банки приближаются к повышению ставок.

"Падение евро может усилиться в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг, поскольку на директивных представителей будет оказываться давление, чтобы они подкрепили свою новую политическую основу мерами для повышения доверия к рынку", — добавил эксперт.