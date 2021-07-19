МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник вечером на фоне распродаж на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,43%, или на 7,55 доллара — до 1807,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,15% — до 25,24 доллара за унцию.

В понедельник на мировых рынках отмечено сильное падение: нефть дешевеет примерно на 6%, европейские биржи теряют около 3%, американские — 1-2%.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает укрепление индекса доллара. Показатель растет на 0,13%, до 92,81 пункта. В таком случае золото становится менее выгодным для инвесторов. Однако золото остается на уровне выше 1800 долларов за унцию, что может стимулировать инвесторов продавать металл, чтобы покрыть потери на других рынках.

"На данный момент мы действительно видим более сильный индекс доллара и это толкает цену на золото вниз", — сказал аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство MarketWatch. Он также отметил, что текущий уровень стоимости золота является хорошим знаком для "быков", но предупредил, что торги ниже этой отметки могут изменить ситуацию.