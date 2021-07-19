МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением на 2,5% после того, как днем они упали более чем на 3,5%, трейдеры оценивают риски вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 2,32% — до 6845,2 пункта, французский CAC 40 — на 2,54%, до 6295,97 пункта, немецкий DAX — на 2,69%, до 15133,2 пункта.

Европейские биржи завершили торги понедельника снижением на 2,5%, после того как днем они падали на более чем 3,5%. Опасения инвесторов усилились на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта", которое ставит под угрозу восстановления экономики, а также может привести к новым ограничениям.

По словам старшего аналитика рынка OANDA Эдварда Мойя (Edward Moya), которые приводит газета Wall Street Journal, глобальные инвесторы все больше обеспокоены штаммом вируса "дельта" и продают акции, товары и даже криптовалюту.