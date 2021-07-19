МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале недели ощутимо падает против основных резервных валют, отыгрывая комплекс негативных внешних факторов.

Обвал рынка нефти после решений ОПЕК+ о квотах на добычу сырья с августа послал главный сигнал к падению рубля. Общее ослабление аппетита к риску на мировых торговых площадках из-з коронавируса добавило негатива в динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.09 мск рос на 53 копейки, до 74,6 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 88,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник ощутимо падает против доллара и евро, отыгрывая усиление негативной конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых торговых площадок.

В первую очередь, это связано с сильным падением рынка нефти, обновившей минимум с 31 мая (69,05 доллара). Цена на марку Brent теряет 5,7%, до 69,4 доллара.

Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Негатив для рубля был поддержан и конъюнктурой финансовых рынков. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,2%, почти до 92,9 пункта. Евро при этом теряет 0,1%, до 1,18 доллара. Западные фондовые индексы падают на 0,8-2,7%.

Бегство от рисковых активов отражает растущую обеспокоенность по поводу роста числа заражений по всему миру штаммом коронавируса "дельта". Дополнительным негативным фактором для рынков являются сохраняющиеся опасения относительно того, что всплеск инфляции в разных странах мира приведет к сокращению потребления и заставит центробанки начать сворачивать меры поддержки экономики. Все это затруднит восстановление мировой экономики.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,7% каждый. Рублевая цена нефти упала до уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В середине сессии рубль приостановил снижение и попытался скорректировать потери, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако пока рано говорить о переломе нисходящей тенденции российской валюты, учитывая ухудшение ситуации на мировых рынках, которое может получить более негативное развитие. Во вторник курс доллара может формироваться в пределах коридора 74-75 рублей", — оценивают перспективы в "БКС Мир инвестиций".

С точки зрения технического анализа, доллар может подняться до 75,3 рубля, если завершит день выше отметки 74,5 рубля, оценивает ситуацию Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Более сильное ослабление российской валюты пока не рассматриваем, поскольку текущие значения это, во многом, продукт реализации бюджетного правила, в рамках которого Минфин в июле покупает валюту на 13,5 миллиарда рублей в день", — добавляет он.