МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник по основным индексам вслед за обвалом стоимости нефти, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,04%, до 3693,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,5%, до 1562,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" 20.19 мск рос на 62 копейки, до 74,69 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 88,14 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent обваливается на 6,92%, до 68,5 доллара за баррель.

"С первых минут торгов на российском рынке преобладали негативные настроения. Сформировались они на фоне глобального бегства от риска. Штамм COVID-19 "дельта" продолжает захватывать планету и некоторые государства уже возвращают меры социального дистанцирования. Более того, существующие вакцины, как минимум, западного производства, обладают существенно меньшей эффективностью против данной мутации вируса", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Соответственно, повышаются риски возвращения экономической ситуации в период тотального, или частичного карантина. Нефть добавляет пессимизма отечественным акциям, поскольку комбинация увеличения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и снижения экономической активности в ряде стран угрожает новой разбалансировкой спроса и предложения", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – префы "Сургутнефтегаза" (-15,69%), префы "Транснефти" (-6,26%), префы "Россетей" (-5,66%), бумаги "Мечела" (префы упали 5,6%, обыкновенные акции – 4,15%), акции "Юнипро" (-4,17%), а также акции "Эн+ Групп" (-3,99%), "Интер РАО" (-3,99%), "Русгидро" (-3,94%) и акции ТМК (-3,9%).

В лидерах роста – акции Polimetal (0,59%), ММК (0,4%) и "Северстали" (0,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" не исключает, что во вторник инвесторы предпримут попытку выкупить часть подешевевших активов.

В фокусе внимания останутся цены на нефть, которые могут консолидироваться чуть выше 70 долларов за баррель, считает он.

"Завтра в США выйдут данные по строительному сектору за июнь, в том числе количество новостроек, В Германии обратим внимание на июньский индекс цен производителей (PPI). Росстат в этот день сообщит данные по ВВП, безработице и июньским розничным продажам. Пройдет заседание Народного банка Китая. В США продолжится публикация корпоративных финансовых отчетностей за второй квартал 2021 года", — напоминает аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3650-3750 пунктов.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" полагает, что индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в диапазоне 3620-3740 пунктов.