МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность выше инфляции, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Григорий Островский. Россиян научили, как не потерять деньги в банке

На фоне роста темпов вакцинации мировая экономика стала демонстрировать мощное восстановление, спрос на товары стал возвращаться, вызвав повсеместное ускорение инфляции с низкой базы прошлого года, на который долговые рынки отреагировали повышением волатильности, отмечает эксперт.

"Россия также не осталась в стороне от указанного тренда, в частности, доходности государственных облигаций выросли в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2% с начала года, сделав рынок рублевых облигаций значительно привлекательнее в сравнении со ставками банковских депозитов (динамика повышения ставок последних заметно отстала от роста доходностей рублевых облигаций)", — указывает он.

По его мнению, сейчас благоприятной момент для покупки рублевых облигаций частными инвесторами на перспективу владения свыше одного года, чтобы получать стабильный доход, обгоняющий инфляцию.

"Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях; накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем; наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций", — поясняет он.

Инвесторам, которые толерантны к волатильности цен, наиболее привлекательны для покупки в настоящее время выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения 5-10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен на горизонте один-два года имеют потенциал показать доходность 9-10% годовых, говорит эксперт.

"Для более осторожных инвесторов с точки зрения рыночных рисков открыт широкий выбор для персонального подбора и покупки облигаций требуемого сочетания риск/доходность (первый эшелон, доходность 7+% до трех лет; второй эшелон, доходность 8+% до двух лет; специстории, позволяющие получать порядка 10% годовых)", — добавляет он.

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