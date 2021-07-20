МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продолжают снижаться, — инвесторы не склонны рисковать после общего падения рынков в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Мир предупредили о зарождающейся в Китае "волне дефолтов"

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5% — до 3521,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2443,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 27145,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,83% — до 3217 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 7234,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,85%, до 27416,5 пункта.

В понедельник биржи Азии опустились в пределах 1,8%, при этом снижение показали и другие рынки. Фондовые индексы Европы упали на 2,5%, США — на 1-2%. Нефть подешевела на 6%, при этом в ходе торгов снижение цен достигало 8%.

Негатив на рынках был связан с рядом факторов, основным из которых остается распространение новых штаммов коронавируса в мире. При этом в Токио с 23 июля по 8 августа пройдет Олимпиада, что усиливает риски распространения COVID-19. Нефтяной рынок отреагировал также на новости от ОПЕК+. Альянс решил продлить сделку по ограничению добычи до конца 2022 года и ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы

Азиатские инвесторы также отыгрывают новости из Японии и Китая. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Пятилетняя ставка LPR осталась на уровне 4,65%, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Годовая инфляция в Японии в июне составила 0,2% после дефляции мая в 0,1%. В месячном выражении цены в июне выросли на 0,3%, как и в мае.