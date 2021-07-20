МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром растет в рамках коррекции после падения в понедельник на 2,1% в русле общих распродаж на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 8.40 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,78% — до 4,2355 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,17% — до 9222 долларов, алюминия — на 2,53%, до 2425,5 доллара, цинка — на 0,87%, до 2977 долларов за тонну.

В понедельник на мировых фондовых и сырьевых рынках прошла масштабная волна распродаж на фоне коронавирусных рисков. Нефть подешевела на 6%, а медь — на 2% на опасениях за спрос.

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Бегство от риска было связано с распространением в мире нового штамма коронавируса "дельта", который считается более заразным и опасным. Инвесторы опасаются нового ужесточения карантинных ограничений, что может помешать восстановлению экономики и ударить по спросу.

Стремление к уходу от риска становится все очевиднее в последние дни, — об осторожности инвесторов свидетельствует, в частности, укрепление доллара, отмечают аналитики Huatai Futures, которых цитирует газета Wall Street Journal. При этом эксперты отмечают, что удешевление меди может вызвать интерес у покупателей.