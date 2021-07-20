События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,1%
|0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|3,85% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|1,5%
|1,3% (факт)
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)
|-2,9%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
|1,683 млн
|1,7 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июнь)
|1,572 млн
|1,597 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)
|3,6%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,079 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|27,2%
|12% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|4,9%
|5% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|10,9%
|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 2кв2021
|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв и 1П2021
|RUB
|Транснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020
|11612,2 (ао, ап) — див-д 2019
|9224,28 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021)
|0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019
|0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210720/834244241.html