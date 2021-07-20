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https://1prime.ru/Financial_market/20210720/834244631.html
Российский рынок акций коррекционно растет в начале торгов
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Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам в рамках коррекции после ощутимого падения в начале недели. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 20.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам в рамках коррекции после ощутимого падения в начале недели.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,5%, до уровня 3711 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1569 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,04%, РТС — на 2,73%.
Стоимость нефти прибавляет 1,2%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent.