МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам в рамках коррекции после ощутимого падения в начале недели. Рубль стабилизировался к доллару и евро после колебаний на старте торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,5%, до уровня 3711 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1569 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,04%, РТС — на 2,73%.

Стоимость нефти прибавляет 1,2%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent.