МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций коррекционно растет в начале торгов

По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,92% — до 7,34 доллара, "Новатэка" — на 0,32%, до 203,75 доллара, "Лукойла" — на 0,89%, до 84,36 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,17% — до 7,41 доллара, "Газпром нефти" — на 1,26%, до 28,1 доллара.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,48% — до 33,75 доллара, "Северстали" — на 1,52%, до 22,64 доллара, НЛМК — на 0,32%, до 31,24 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,93% — до 1,22 доллара, Сбербанка — на 1,22%, до 15,71 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,34% — до 86,15 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,51% — до 7,84 доллара, "Магнита" — на 0,61%, до 13,7 доллара, "Ленты" — на 1,11%, до 3,2 доллара.