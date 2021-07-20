МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник поднимаются на 0,8-1,2%, свидетельствуют данные торгов. Росту способствуют коррекционные настроения после распродаж понедельника, а также корпоративные новости. Фондовые биржи Азии закрылись в основном в минусе

По состоянию на 10.57 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,99% — до 6912,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,17%, до 6369,37 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 15256,85 пункта.

В понедельник европейские индексы снизились на 2,3-2,7%. На мировых фондовых рынках прошла масштабная волна распродаж на опасениях распространения нового штамма коронавируса "дельта", который считается более заразным и опасным. Новый виток пандемии пришелся на период, когда в Великобритании отменили оставшиеся карантинные ограничения, а в Токио на днях начинается Олимпиада.

Коррекционному росту на биржах во вторник способствует и продолжающийся сезон корпоративной отчетности. Так, бумаги одного из крупнейших швейцарских банков UBS выросли в цене на 4,6% после публикации финансовых результатов. Во втором квартале чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, выросла в 1,6 раза, до 2 миллиардов долларов.

Бумаги французского концерна Alstom дорожают на 3,2%. Компания сообщила о росте продаж в первом квартале 2021-2022 фингода на 33% — до 3,7 миллиарда евро.

Акции Anglo American дорожают на 1,4% на новостях о росте производства во втором квартале на 20% в годовом выражении. Бумаги британского лоукостера Easyjet растут в цене на 1,5%. Компания в текущем квартале ожидает роста загрузки самолетов до 60% от аналогичного периода 2019 года с 17% в предыдущем квартале.