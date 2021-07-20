МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику во вторник, сигнализируя о возможной коррекции на американских рынках после их снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы растут в рамках коррекции

По состоянию на 13.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,64%, до 34052,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 14615,1 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4273,88 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность роста на рынках акций США во вторник после того, как днем ранее основные индексы упали на 1-2% на усилении опасений по поводу распространения штамма коронавируса "дельта". "Когда происходит распродажа, подобная вчерашней, обязательно находятся инвесторы, которые видят в этом возможность инвестировать на долгосрочную перспективу", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по активам UBS Global Wealth Management Киран Ганеш (Kiran Ganesh).

Определенное влияние на настроения трейдеров могут оказать отчетности ряда американских компаний. Так, американская IT-корпорация International Business Machines Corp. (IBM) сообщила, что чистая прибыль за второй квартал сократилась на 2,6%, до 1,325 миллиарда долларов, а выручка — выросла на 3,4%, до 18,745 миллиарда долларов. При этом аналитики ждали выручку на уровне 18,29 миллиарда долларов. В ходе предварительных торгов в США акции компании дорожают на 3,8%. До открытия торгов свои финансовые результаты также опубликуют табачная Philip Morris и нефтесервисная Halliburton.

Кроме того, рынки во вторник ждут данных от министерства торговли по количеству новых домов в стране в июне. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос до 1,59 миллиона с 1,572 миллиона месяцем ранее.