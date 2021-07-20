МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль корректируется вверх против доллара и евро после ощутимого падения в понедельник на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Отскок вверх рынка нефти и западных фондовых индексов оказывает поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск снижался на 17 копеек — до 74,48 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 87,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ Рубль настроен вернуть утраченные позиции

Российская валюта во вторник прибавляет против доллара и евро, корректируя ощутимое падение понедельника, когда доллар и евро выросли на 58 копеек, каждый.

Поддержка приходит от рынка нефти. Цена на марку Brent коррекционно прибавляет 0,5% до 68,9 доллара после обвала в понедельник более чем на 6%. В среду трейдеры ожидают статистики по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю.

Аналитики предполагают, что показатель снизился на 4,2 миллиона баррелей после падения на 7,9 миллиона баррелей неделей ранее. Отчетная неделя может стать девятой подряд, когда запасы падают.

Настраивает на коррекцию и конъюнктура фондовых рынков. Так, биржевые индексы прибавляют 0,4-0,8%. Рынки во вторник ждут данных от министерства торговли по количеству новых домов в стране в июне. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос до 1,59 миллиона с 1,572 миллиона месяцем ранее.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на существенное падение нефтяных цен, рубль ослаб в понедельник относительно умеренно, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку ему оказывает продажа валютной выручки компаниями-экспортерами для подготовки к пику налогового периода 26 и 28 июля. Влияние налогового фактора будет усиливаться к концу недели, а пока на фоне низкого спроса на рисковые активы курс доллара должен остаться выше 74 рублей с потенциалом к небольшому снижению при коррекционном росте нефтяных цен", — считает она.

Кроме налогового периода, стабильность рынка ОФЗ может выступать фактором относительной стабильности и курса рубля, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Краткосрочно рубль может сохранить повышенную волатильность, особенно в преддверии пика налогового и дивидендного периода. Тем не менее, фундаментальные оценки перспектив рубля не меняем: причин для серьёзного снижения нет и больше шансов на его небольшое укрепление. Новости о разрешении противоречий США и Германии по СП-2 благоприятны для общего профиля геополитических рисков. Поэтому сегодня ждем сохранения курса в рамках 74-75 рублей за доллар", — добавляет он.