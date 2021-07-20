2021-07-20T16:35:13+03:00
2021-07-20T16:35:13+03:00
2021-07-20T16:35:13+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210720/834250990.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июля
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Ожидаемые в среду, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Сальдо торгового баланса с... ПРАЙМ, 20.07.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|40 млрд йен
|
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|49,6%
|46,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-189,4 млрд йен
|460 млрд йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|0,4%
|-0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)
|1,4%
|
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,897 млн барр
|-4,167 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,589 млн барр
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Яндекс — Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассмотрит дело о неконкурентном продвижении собственных сервисов через поисковик
|
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|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 2кв2021
|
|
|
|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Т Плюс — СД (выборы председателя СД и его заместителя)
|
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