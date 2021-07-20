МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут в рамках коррекции после падения накануне, которое стало сильнейшим как минимум с мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,19% — до 34366,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 14326 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 4291 пункта.

Накануне индексы опустились на 1-2% на фоне глобальной распродажи на рынках, спровоцированной преимущественно опасениями вокруг распространения штамма "дельта" коронавируса. При этом для NASDAQ и S&P 500 падение на 1,1% и 1,6% соответственно стало сильнейшим с мая, а для DJIA снижение на 2,1% стало сильнейшим дневным падением с октября 2020 года.

Акции нефтяных компаний также корректируются после падения более чем на 3% накануне на фоне снижения цен на нефть. Бумаги Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil дорожают в пределах 0,5%, хотя цены на нефть продолжают снижаться, но лишь на 0,2-0,3%. В понедельник нефть подешевела на 6%.

Кроме того, рост индексов поддержала статистика по США, которая превзошла ожидания аналитиков. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 6,3%, до 1,643 миллиона при прогнозе роста показателя до 1,59 миллиона.