МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером укрепляется к другим основным мировым валютам после выхода статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1798 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,9 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,44 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,24% — до 93,12 пункта. В ходе торгов показатель достигал 93,16 пункта — максимум с 1 апреля 2021 года.

На рынке американской валюты наблюдается положительная динамика, инвесторы оценивают данные министерства торговли США по количеству новостроек в стране в июне. Так, показатель вырос на 6,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составил 1,643 миллиона. Аналитики ожидали увеличение показателя лишь до 1,59 миллиона с 1,572 миллиона домов месяцем ранее. При этом показатель мая был пересмотрен в сторону понижения — до 1,546 миллиона новостроек.

Внимание трейдеров на этой неделе также сосредоточено на очередном заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг. Ранее регулятор объявил о корректировке своей среднесрочной цели по инфляции: теперь целевой показатель составляет 2% (ранее – "чуть ниже 2%"), при этом отклонения инфляции от цели в обе стороны одинаково нежелательны.

По словам аналитиков Validus Risk Management, которые приводит газета Wall Street Journal, Европейский центральный банк, вероятно, сохранит свою политику адаптации на заседании в четверг, что ослабит курс евро к доллару.