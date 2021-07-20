МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на фоне увеличения индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) до максимума с апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 1,65 доллара — до 1807,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% — до 24,892 доллара за унцию.

Накануне стоимость золота опустилась на 0,4% на фоне распродажи на мировых рынках. Ее спровоцировали опасения относительно распространения штамма "дельта" коронавируса, который считается более заразным и может быть более опасен, что представляет угрозу для перспектив восстановления экономики.

Утром цена на золото коррекционно росла, но укрепление доллара воспрепятствовало восстановлению цены на золото. Индекс доллара в ходе торгов достигал 93,16 пункта, что стало максимумом с 1 апреля. По состоянию на 18.12 мск показатель растет на 0,25%, до 93,12 пункта.