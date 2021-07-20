МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,41% — до 7,24 доллара, "Новатэка" — на 0,25%, до 203,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,81% — до 84,3 доллара, "Газпрома" — на 0,52%, до 7,36 доллара, "Газпром нефти" — на 2,52%, до 28,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,12% — до 33,55 доллара, НЛМК — на 2,57%, до 31,94 доллара, "Северстали" — на 2,15%, до 22,78 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 2,01%, до 1,22 доллара, Сбербанка — на 1,87%, до 15,81 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,42% — до 86,22 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,51% — до 7,76 доллара, "Ленты" — подорожали на 1,42%, до 3,21 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,04% — до 13,62 доллара.