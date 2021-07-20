ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США подросли на закрытии биржи во вторник в рамках коррекции после падения накануне, которое стало сильнейшим как минимум с мая, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,62% — до 34511,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,57%, до 14498,88 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,52%, до 4323,06 пункта.

Накануне индексы опустились на 1-2% на фоне глобальной распродажи на рынках, спровоцированной преимущественно опасениями вокруг распространения штамма "дельта" коронавируса. При этом для NASDAQ и S&P 500 падение на 1,1% и 1,6% соответственно стало сильнейшим с мая, а для DJIA снижение на 2,1% оказалось сильнейшим дневным падением с октября 2020 года.