21 июл — Dow Jones. Котировки нефти во вторник закрылись ростом более чем на 1%. Днем ранее цены обрушились, продемонстрировав самое сильное снижение по итогам сессии с марта.

Признаки сокращения запасов на физическом рынке нефти помогли ослабить опасения относительно перспектив экономики, связанные с распространением штамма коронавируса "дельта" и недавним решением ОПЕК+ увеличить нефтедобычу.

Если только штамм "дельта" не начнет распространяться "со скоростью лесного пожара", лишняя нефть на рынке со стороны ОПЕК+ "будет абсорбирована без того, чтобы убить нефтяные цены", — говорит Стюарт Гликман, аналитик CFRA.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1 доллар, или 1,5%, до 67,42 доллара за баррель. Августовский контракт истек в конце торговой сессии.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 85 центов, или 1,3%, до 67,20 доллара за баррель.

Запасы нефти на рынке сократились. Запасы сырой нефти в США находятся ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года. Управление энергетической информации сообщало о еженедельных сокращениях запасов в США восемь недель подряд, и ожидается, что в среду станет известно о еще одном снижении.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 6,5 млн баррелей, запасы бензина — на 1,1% млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 600 000 баррелей.

Августовские фьючерсы на бензин во вторник выросли на 1% до 2,13 доллара за галлон, а августовские фьючерсы на печное топливо выросли на 1,4% до 2,01 доллара за галлон.

Цены на природный газ выросли на 2,6% почти до 3,88 доллара за млн БТЕ, самого высокого уровня закрытия с декабря 2018 года.

— Перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ