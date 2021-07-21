2021-07-21T07:16:28+03:00
2021-07-21T07:16:28+03:00
2021-07-21T07:16:28+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210721/834255030.html
Рубль в начале дня слегка снижается на дешевеющей нефти
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в среду символически снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск... ПРАЙМ, 21.07.2021
новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83227/01/832270121.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/01/832270121.jpg
https://1prime.ru/images/83227/01/832270118.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/01/832270118.jpg
https://1prime.ru/images/83227/01/832270115.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/01/832270115.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в среду символически снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 6 копеек – до 74,43 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 87,62 рубля.
Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,7% — до 68,9 доллара за баррель.