МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в среду символически снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 6 копеек – до 74,43 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 87,62 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,7% — до 68,9 доллара за баррель.