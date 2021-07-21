МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут в рамках коррекции после снижения в начале недели из-за рисков вокруг пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,6% — до 3558,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,23%, до 2486,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,34%, до 27120,38 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,3% — до 3223,09 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,18%, до 7338 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,58%, до 27547 пункта.

Фондовые рынки в начале недели показали снижение из-за глобального ухода трейдеров от риска, что было связано с ситуацией с коронавирусом в мире.

Инвесторов обеспокоило распространение штамма "дельта", который считается более заразным и опасным, так как это могло бы привести к новому ужесточению ограничений и отразиться на восстановлении экономики. Во вторник индексы АТР закрылись смешанно.

"Защитные потоки ослабли. Но рост, вероятно, будет ограничен из-за сохраняющихся опасений по поводу штамма "дельта" COVID-19", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика ActivTrades Андерсона Алвеса (Anderson Alves).

Поддержало рост индексов региона и восстановление бирж США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,5-1,6%.