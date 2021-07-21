МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в среду утром несколько снижается, инвесторы ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1772 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1779 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,9 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 93,04 пункта.

Цены на нефть вернулись к снижению на данных API о росте запасов

Риски пандемии и укрепление доходности гособлигаций США несколько поддерживают традиционно более надежный доллар. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник выросла до 1,222% с 1,209%, что позитивно для доллара. До этого несколько торговых сессий подряд показатель доходности снижался.

Опасения по поводу пандемии, и особенно штамма "дельта" коронавируса, продолжают влиять на торги. Инвесторы опасаются, что распространение штамма может привести к новому ужесточению карантина и повлиять на восстановление экономики.