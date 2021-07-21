МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 40 млрд йен -90 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь) 49,6% 48,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) -189,4 млрд йен 383,2 млрд йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 0,4% 1,8% (факт)
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) 1,4%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,897 млн барр -4,466 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,589 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Яндекс — Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассмотрит дело о неконкурентном продвижении собственных сервисов через поисковик    
  RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Т Плюс — СД (выборы председателя СД и его заместителя)    