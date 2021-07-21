МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды слабо растет по основным индексам на оптимизме с западных бирж, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в начале дня слегка снижается на дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды поднимался на 0,12% — до 3708,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1567,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 17 копеек — до 74,54 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,68 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,45% — до 69,04 доллара за баррель.

Европейские биржи преимущественно растут в пределах 0,73%. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также в основном поднимаются — в пределах 0,1%.