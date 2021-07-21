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https://1prime.ru/Financial_market/20210721/834256486.html
Российский рынок акций слабо растет в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торгов среды слабо растет по основным индексам на оптимизме с западных бирж, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 21.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды слабо растет по основным индексам на оптимизме с западных бирж, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды поднимался на 0,12% — до 3708,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1567,56 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 17 копеек — до 74,54 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,68 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,45% — до 69,04 доллара за баррель.
Европейские биржи преимущественно растут в пределах 0,73%. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также в основном поднимаются — в пределах 0,1%.