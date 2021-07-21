МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций слабо растет в начале торгов

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,17%, до 7,26 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,25%, до 203,1 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,12%, до 84,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,37%, до 7,39 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,79%, до 28,23 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,43%, до 33,41 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,35%, до 22,86 доллара, НЛМК — росли на 0,84%, до 32,21 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 0,49%, до 1,21 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,38%, до 15,76 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,21%, до 87,26 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,13%, до 7,75 доллара, "Магнита" — росли на 0,17%, до 13,65 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 5,3%, до 3,38 доллара.