МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду поднимаются, рост индексов США свидетельствует о возвращении склонности инвесторов к риску, при этом трейдеры оценивают финрезультаты компаний региона и ожидают встречу ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне

По состоянию на 10.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,09% — до 6956,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,02%, до 6411,34 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15260,1 пункта.

Мировые фондовые индексы к среде в основном переходят к росту. Так, рынки США закрылись во вторник ростом на 1,5-1,6%, биржи Азии в основном показывают рост, следом позитивная тенденция затронула и европейские торги.

Трейдеры теперь ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг. Рынки ждут от регулятора подсказки по дальнейшим планам относительно мер поддержки на фоне ситуации с пандемией. Российский рынок акций слабо растет в начале торгов

Продолжает влиять на торги и сезон отчетностей. Акции Novartis растут в цене на 2,1% после публикации финансовой отчетности. Во втором квартале чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза, до 2,9 миллиарда долларов, выручка — на 14%, до 13 миллиардов долларов.

При этом бумаги немецкой Daimler дешевеют на 2,3%, несмотря на чистую прибыль против убытка ранее и рост выручки во втором квартале. Как ожидает компания, дефицит полупроводников затронет бизнес компании и во втором полугодии.