Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании корпоративных отчетов
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в среду в ожидании очередной порции корпоративной отчетности крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,48%, до 34563,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 14724,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,36%, до 4331,12 пункта.
Динамика фьючерсов указывает на то, что биржи могут продолжить коррекционный рост второй день подряд после ощутимых распродаж в первый торговый день недели. В центре внимания инвесторов находится сезон корпоративной отчетности за минувший квартал. До открытия торгов свои финансовые результаты опубликуют такие американские компании как Johnson & Johnson, Harley-Davidson, Coca-Cola и Verizon Communications.
Согласно данным компании FactSet, которые приводит газета Wall Street Journal, из 60 участников индекса S&P 500, которые уже представили квартальные финансовые результаты, 85% превзошли ожидания аналитиков.
Стратег Legal & General Investment Management Кристофер Джеффри (Christopher Jeffery), слова которого приводит газета, оптимистично оценивает перспективы рынков акций. "Нам трудно быть пессимистами по рынкам акций, учитывая хорошее начало сезона корпоративной отчетности", — сказал эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20210721/834259023.html