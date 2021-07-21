МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в среду в ожидании очередной порции корпоративной отчетности крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы растут на возвращении рисковых настроений

По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,48%, до 34563,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 14724,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,36%, до 4331,12 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что биржи могут продолжить коррекционный рост второй день подряд после ощутимых распродаж в первый торговый день недели. В центре внимания инвесторов находится сезон корпоративной отчетности за минувший квартал. До открытия торгов свои финансовые результаты опубликуют такие американские компании как Johnson & Johnson, Harley-Davidson, Coca-Cola и Verizon Communications.

Согласно данным компании FactSet, которые приводит газета Wall Street Journal, из 60 участников индекса S&P 500, которые уже представили квартальные финансовые результаты, 85% превзошли ожидания аналитиков.

Стратег Legal & General Investment Management Кристофер Джеффри (Christopher Jeffery), слова которого приводит газета, оптимистично оценивает перспективы рынков акций. "Нам трудно быть пессимистами по рынкам акций, учитывая хорошее начало сезона корпоративной отчетности", — сказал эксперт.