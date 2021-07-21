МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки — до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки — до 74,4947 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.