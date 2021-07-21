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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210721/834259375.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 87,6 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки — до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки — до 74,4947 рубля, следует из... ПРАЙМ, 21.07.2021
валюта, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки — до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки — до 74,4947 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.