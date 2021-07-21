МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на фоне улучшения настроений на западных биржах и на рынке нефти, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.57 мск повышался на 0,5% — до 3722,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1577,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 3 копейки — до 74,34 рубя, курс евро — на 9 копеек, до 87,51 рубля.

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Российские фондовые индексы отыгрывают улучшение внешней конъюнктуры, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам". Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне

"Торги на азиатских рынках сегодня завершились преимущественно в зеленой зоне, чему способствовали в том числе неплохие статданные по внешней торговле Японии. С заметным повышением проходят торги на биржах Европы. Дополнительную поддержку российским акциям оказывает восстановление цен на нефть, в рамках которого стоимость марки Brent превысила отметку 70 долларов за баррель", — перечислил он.

Фьючерсы на индексы Уолл-стрит к текущему моменту поднимаются в пределах 0,48%, основные европейские площадки – в пределах 1,7%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,49% — до 70,38 доллара за баррель.

Тем не менее, Александр Осин из "Фридом Финанс" считает, что в краткосрочном периоде преобладают "медвежьи" факторы. Они связаны с отсутствием новостей об объемах новых заимствований в США и с неопределенностью перед заседанием ФРС 27-28 июля, поясняет он.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Депозитарные расписки девелоперской группы "Эталон" растут на 2,33% на фоне публикации позитивных операционных данных за первое полугодие. В частности, в первом полугодии группа увеличила продажи недвижимости на 39% — до 41,1 миллиарда рублей.

В лидерах роста также бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 5,66%, обыкновенные акции – на 1,85%), префы "Мечела" (2,73%), акции банка "Санкт-Петербург" (1,8%), "ВСМПО-Ависма" (1,59%), ММК (1,53%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,38%). "Русал" ожидает значительных потерь из-за экспортной пошлины на алюминий

Бумаги "Русала" дешевеют на 1,15%, — рынок негативно воспринял информацию о том, что компания может ограничить производство в связи с введением экспортных пошлин на алюминий.

Однако практика схожих действий "Норникеля", который – правда, по другой причине, из-за подтопления двух рудников – в феврале объявил о сокращении продаж, достаточно быстро транслировалась в опасения дефицита сырья на рынке и способствовала активному восстановлению цен на продукцию компании, отмечает Осин.

"С учетом доли "Русала" на рынке и текущей ситуации в сфере спроса/предложения на глобальном алюминиевом рынке, реализация аналогичного сценария возможна в ближайшие месяцы и под влиянием сегодняшних заявлений топ-менеджмента "Русала", — предполагает аналитик.

Среди аутсайдеров также акции "Детского мира" (-1,19%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,75%), акции ФСК "ЕЭС" (-0,75%), АФК "Система" (-0,72%), ГК "ПИК" (-0,58%) и акции Polymetal (-0,58%).

ПРОГНОЗЫ

В среду важное значение для рынка нефти и рублевых активов будут иметь еженедельные данные минэнерго США по запасам и добыче нефти в стране, которые выйдут в 17.30 мск, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ночной отчет Американского института нефти показал неожиданное увеличение запасов нефти, что вызвало резкое снижение нефтяных цен в конце прошлой сессии, напомнил он.

"Ближайшие сопротивления у нас находятся в области незакрытого гэпа, образовавшегося на старте понедельника: 3744–3756 пунктов у индекса Мосбиржи и 1586–1593 пунктов у индекса РТС. Если внешний фон останется благоприятным, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти сопротивления", — говорит аналитик.

"Во второй половине дня наиболее вероятно возвращение отечественных площадок на отрицательную территорию. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи — 3630-3775 пунктов", — прогнозирует в свою очередь Осин.