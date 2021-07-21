Фондовые биржи США растут в начале сезона отчетности крупнейших американских компаний
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут на фоне сильного начала сезона отчетности крупнейших американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,8% — до 34787,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 14554,4 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4348,5 пункта.
На американских фондовых биржах в среду наблюдается положительная динамика в связи с началом сезона отчетности крупнейших компаний США. До открытия торгов свои финансовые результаты опубликовали такие американские компании как Johnson & Johnson, Harley-Davidson, Coca-Cola и Verizon Communications, которые продемонстрировали сильные результаты за первое полугодие.
Кроме того, на этом фоне инвесторы немного ослабили опасения за восстановление экономики вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта".
"Нам сложно негативно оценивать ситуацию на рынках, учитывая сильное начало сезона отчетности", — заявил газете Wall Street Journal глава отдела стратегии инфляции и ставок Legal & General Investment Management Кристофер Джеффри (Christopher Jeffery).
https://1prime.ru/Financial_market/20210721/834262156.html