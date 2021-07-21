МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут на фоне сильного начала сезона отчетности крупнейших американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Над США нависла реальная угроза дефолта

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,8% — до 34787,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 14554,4 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4348,5 пункта.

На американских фондовых биржах в среду наблюдается положительная динамика в связи с началом сезона отчетности крупнейших компаний США. До открытия торгов свои финансовые результаты опубликовали такие американские компании как Johnson & Johnson, Harley-Davidson, Coca-Cola и Verizon Communications, которые продемонстрировали сильные результаты за первое полугодие.

Кроме того, на этом фоне инвесторы немного ослабили опасения за восстановление экономики вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта".

"Нам сложно негативно оценивать ситуацию на рынках, учитывая сильное начало сезона отчетности", — заявил газете Wall Street Journal глава отдела стратегии инфляции и ставок Legal & General Investment Management Кристофер Джеффри (Christopher Jeffery).