МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 17  
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль) 19 16
14:45 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июль) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (июль) 0% 0%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 360 тыс 350 тыс
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь) -0,9%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) 5,8 млн 5,9 млн
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.07) 593,7 млрд долл (на 09.07)  
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
16:30 мск (14:30 лнд, 09:30 NY) RUB ММК — телеконференция менеджмента    
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
17:30 мск (15:30 лнд, 10:30 NY) RUB НЛМК — телеконференция менеджмента    
  RUB Группа Самолет — телеконференция менеджмента по операционным результатам за 2кв2021    
  RUB М.Видео — предв. операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Группа ПИК — операционные результаты за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB НЛМК — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин2020) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) — див-д 2021