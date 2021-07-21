События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 июля
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|17
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
|19
|16
|14:45
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июль)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (июль)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|360 тыс
|350 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь)
|-0,9%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
|5,8 млн
|5,9 млн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.07)
|593,7 млрд долл (на 09.07)
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|16:30 мск (14:30 лнд, 09:30 NY)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|17:30 мск (15:30 лнд, 10:30 NY)
|RUB
|НЛМК — телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа Самолет — телеконференция менеджмента по операционным результатам за 2кв2021
|RUB
|М.Видео — предв. операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|НЛМК — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин2020) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210721/834262334.html