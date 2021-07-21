МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером движется разнонаправленно к другим основным валютам в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Рубль растет на дорожающей нефти

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1787 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1779 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,33 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 92,82 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг. Трейдеры ждут, что регулятор оставит без изменения свою мягкую монетарную политику. При этом рынки интересует, как может измениться заявление регулятора в части ожиданий по дальнейшей ДКП после того, как он скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции ровно до 2%, при этом ранее она составляла "чуть ниже 2%".

По мнению аналитиков ING, которое приводит газета Wall Street Journal, курс евро к доллару может снизиться, если Европейский центральный банк на заседании в четверг после недавнего обзора стратегии сообщит, что он планирует ослаблять денежно-кредитную политику.