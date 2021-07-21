МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом на фоне положительной динамики американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился, отыгрывая рост рынка нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,74% — до 7000,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,85%, до 6464,48 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 15422,5 пункта.

Фондовые биржи Европы завершили торги среды ростом на фоне оптимистичных настроений на рынках США. Инвесторы обратили внимание на сильное начало сезона корпоративной отчетности, которое немного снизило опасения за влияние пандемии коронавируса на восстановление экономики.

Трейдеры также ждут очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг. Рынки ожидают от регулятора подсказки по дальнейшим планам относительно мер поддержки на фоне ситуации с пандемией.

Кроме того, по мнению аналитика IG Криса Бошампа (Chris Beauchamp), которое приводит газета Wall Street Journal, поддержку британскому индексу FTSE 100 оказали акции авиакомпаний и машиностроительных предприятий.