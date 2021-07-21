МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро, отыгрывая активно корректирующуюся вверх нефть и повышение общего спроса на рисковые активы. Российский рынок акций повысился, отыгрывая рост рынка нефти

Рубль к середине недели компенсировал провал понедельника, случившийся на фоне падения рынка нефти почти на 8%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.54 мск снижался на 35 копеек до 74,02 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 87,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в среду растет против доллара и евро, второй день подряд и компенсировала ощутимое падение понедельника, когда доллар и евро подскакивали до 74,78 рубля и 90,71 рубля, с уровней закрытия прошлой недели 74,07 рубля и 87,49 рубля, соответственно.

Поддержка пришла от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 4,1% до 72,2 доллара, продолжая компенсировать обвал в понедельник более чем на 6% по итогам дня (с уровня 73,6 доллара). Участники рынка отыгрывают падение на прошлой неделе в США запасов дистиллятов на 1,3 миллиона баррелей (0,9%) до 141 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,6 миллиона баррелей.

Основные западные биржевые индексы и многие "развивающиеся" валюты на форексе прибавляют против доллара, задавая тон росту и российскому рублю.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

ПРОГНОЗЫ

Минфин РФ провел успешный аукцион, на котором разместил ОФЗ-ПД в объеме 20 миллиардов рублей по номиналу, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Спрос составил 58,071 миллиарда рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,32%. Это помогло рублю усилить свои позиции", — добавил он.

Прогнозный диапазон для доллара до конца недели – 73-75 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"На рынках более взвешенно оценили новые договоренности ОПЕК+, в то время как общие настроения несмотря на усиление рисков пандемии вновь сместились в сторону умеренного оптимизма. Восстановление цен на нефть выше 70 долларов, отсутствие напряжения в новостном фоне, связанном с геополитикой, ожидание роста ключевой ставки ЦБ в эту пятницу на 50-100 базисных пунктов, а также фактор налогового периода могут в ближайшие дни позволить увести доллар в диапазон 73-74 рубля", — добавляет он.