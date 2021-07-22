ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Большинство экспертов считает, что долгосрочная инфляция в США не выйдет из-под контроля, заявил президент Джо Байден.

"Подавляющее большинство экспертов предполагают, что это очень маловероятно, что долгосрочная инфляция выйдет из-под контроля", — сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного телеканалом CNN.

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"Хорошая новость в том, что экономика значительно восстанавливается", — сказал Байден.

"Мы создали больше рабочих мест за первые шесть месяцев работы моей администрации, чем когда-либо в американской истории. Ни один президент, ни одна администрация не создавала столько рабочих мест", — утверждает он.