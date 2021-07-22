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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834266699.html
Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торгов
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Рубль в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск четверга... ПРАЙМ, 22.07.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск четверга снижается на 4 копейки — до 73,98 рубля, курс евро растет на 1 копейку, до 87,25 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% — до 71,94 доллара за баррель.