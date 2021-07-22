МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск четверга снижается на 4 копейки — до 73,98 рубля, курс евро растет на 1 копейку, до 87,25 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% — до 71,94 доллара за баррель.