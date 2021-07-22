МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире, — его курс должен составлять около 30 рублей за доллар.

Авторы исследования отмечают, что в США бигмак стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), тогда как в России — 169 рублей, или 2,27 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 59,9%.

Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торгов

Последним в текущем рейтинге оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Евро оказался недооценен на 11,1%, британский фунт — на 15,9%.

В числе переоцененных представлены четыре валюты — венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).

"Индекс бигмака" рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.

В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве стран мира. Если цена бигмака в той или иной стране в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.