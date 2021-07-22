МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов, говорится в письме, размещенном на сайте регулятора. Центробанк указал ломбардам на недопустимость популярной практики

"В целях защиты прав и интересов инвесторов и поддержания доверия к финансовому рынку Российской Федерации Банк России рекомендует следующее. Организаторам торговли… отказывать в допуске к организованным торгам ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, права владельцев на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых зависят от изменения одного или нескольких из следующих показателей", — говорится в письме.

В частности, ЦБ указывает, что к ним относятся курсы цифровых валют; цены на иностранные цифровые права, в том числе утилитарные цифровые права, возникшие в инвестиционных платформах, организованных в соответствии с иностранным правом; цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии c иностранным правом; цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии c иностранным правом.