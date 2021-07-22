МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в четверг в ожидании ряда внутренних статистических данных, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы растут перед итогами заседания ЕЦБ

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21% — до 34762 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 14850 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,18% — до 4358,38 пункта.

Рынки в четверг ждут еженедельных данных по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось до 350 тысяч заявок с 360 тысяч неделей ранее.

Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) в первые часы торгов опубликует данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне. Аналитики полагают, что показатель увеличился до 5,9 миллиона сделок в июне с 5,8 миллиона в мае.

Определенное влияние на настроения трейдеров может оказать и очередная порция финансовой отчетности американских компаний. Так, до открытия торгов отчитаются телекоммуникационная AT&T, авиакомпании American Airlines и Southwest Airlines, а также инвестиционная Blackstone. Кроме того, Intel, Twitter и Snap опубликуют свою отчетность за минувший квартал уже после закрытия рынков.

"Корпоративные финансовые показатели остаются остаются высокими, и прогнозы компаний говорят, что штамм "дельта" не влияет на восстановление, по крайней мере пока", — отмечает аналитик Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), мнение которой приводит газета Wall Street Journal.