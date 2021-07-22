МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Акции "Русснефти" активно растут в цене второй день, отскочив на 15% от исторического минимума, хотя объем торгов остается невысоким, свидетельствуют данные Мосбиржи. "Русснефть" объявила решение по дивидендам за 2020 год

К 13.59 мск акции нефтяной компании росли на 7,46% — до 161,4 рубля, за неполных два торговых дня они максимально дорожали на 13,6% — до 164 рублей, а от достигнутого 20 июля исторического минимума в 142,8 рубля котировки максимально поднимались на 14,8%.

"Акции компании растут на фоне хорошей отчетности за первое полугодие (выручка выросла на 73%) и восстановления всего нефтегазового сектора после недавней коррекции", — прокомментировал РИА Новости трейдер "Атона" Гарник Меликсетян.

"Русснефть" в среду опубликовала отчетность по РСБУ за первое полугодие 2021 года. Так, чистая прибыль составила 13,6 миллиарда рублей против чистого убытка в 18,7 миллиарда рублей годом ранее. Выручка в январе-июне выросла в 1,7 раза — до 104,1 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В ее портфеле — активы в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.