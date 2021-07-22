МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Американская компания iHerb, реализующая через интернет-магазин биологически активные добавки и гомеопатические препараты, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявку на проведение IPO, говорится в сообщении iHerb. Мосбиржа с 27 июля запустит торги мини-фьючерсом на индекс РТС

"Сегодня компания iHerb Holdings объявила, что она конфиденциально представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект заявления о регистрации по форме S-1 в отношении предлагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций (IPO)", — говорится в пресс-релизе iHerb Holdings.

При этом компания пока не определила количество акций, которые разместит на бирже, и какая будет цена размещения. Процесс подготовки к IPO начнется после того, как SEC завершит рассмотрение заявки iHerb, и будет зависеть от рыночных и других условий.

Американская компания iHerb была основана в 1996 году. Ее интернет-магазин специализируется на продаже товаров для красоты и здоровья, а также экологически чистых продуктов по всему миру.