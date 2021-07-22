МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на внешнем позитивном фоне и отчетностях российских компаний, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.31 мск рос на 0,71% — до 3749,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1601,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек, до 73,76 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 87,23 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,36%, до 72,49 доллара за баррель.

"В четверг, 22 июля, российский рынок следует в русле господствующих в мире позитивных настроений. Рост интереса к покупкам поддерживается сильной квартальной отчетностью эмитентов, которая в мире в самом разгаре и начинается в России", — отмечает Алексей Калачев из ГК "Финам". Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона

Сильная отчётность металлургов добавляет поводы для покупок. В целом, тревожность по поводу штамма COVID-19 "дельта" заметно убавилась, добавляет Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ММК прибавляет 1,73% после публикации квартальной отчетности, указывает Калачев. "В сравнении с предыдущим кварталом, выручка ММК увеличилась за второй квартал 2021 года на 49%, а прибыль выросла вдвое. Совет директоров рекомендовал выплатить квартальный дивиденд в размере 3,53 рубля на акцию. Дивидендная доходность к цене вчерашнего закрытия составляет 5,5%", — комментирует аналитик.

Акции НЛМК растут на 1,95% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие.

Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии выросла в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,134 миллиарда долларов.

Рекомендованные дивиденды советом директоров за второй квартал составили 13,62 рубля на акцию, дивидендная доходность — 5,7%, указывает Калачев из "Финама".

Акции "М.Видео" прибавляют 2,76% после публикации операционных результатов за второй квартал. Мосбиржа с 27 июля запустит торги мини-фьючерсом на индекс РТС

Также в лидерах роста — акции Института стволовых клеток человека (10,48%), ТМК (8,29%), "Русснефти (7,59%), Petropavlovsk (2,66%) и расписки Globaltrans (2,41%).

В лидерах снижения — расписки Fixprice (-2,53%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,19%), акции "Русгидро" (-1,18%), "Аэрофлота" (-0,94%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,93%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня инвесторы будут следить за итогами заседания ЕЦБ, который объявит решение по ключевой ставке и другим параметрам монетарной политики, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Скорее всего, они останутся без изменений, но возможная мягкая риторика регулятора способна усилить восходящую динамику рисковых активов, добавляет он.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 3770 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1620 пунктов. Дальнейшее развитие восходящего движения мировых рынков и нефти поможет нам преодолеть данные технические препятствия еще на этой неделе", — говорит аналитик.

Индекс Мосбиржи к середине дня преодолел отметку 3750 пунктов, делая заявку на возвращение к линии сопротивления 3800 пунктов, указывает Кочетков из "Открытие Брокер".