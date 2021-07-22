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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834275193.html
Источник: Украина доразмещает евробонды-2029 на 500 миллионов долларов
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Украина в четверг доразмещает еврооблигации выпуска с погашением в мае 2029 года на 500 миллионов долларов с доходностью 6,3%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах... ПРАЙМ, 22.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украина в четверг доразмещает еврооблигации выпуска с погашением в мае 2029 года на 500 миллионов долларов с доходностью 6,3%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,625%, но в ходе сбора заявок был снижен до 6,3-6,4%.
Спрос инвесторов по финальным параметрам доразмещения составил около 1,7 миллиарда долларов.
Объем бумаг выпуска в обращении составляет 1,25 миллиарда долларов. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs International.