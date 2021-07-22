Курс евро снижается по отношению к доллару на решении ЕЦБ по монетарной политике
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в четверг вечером на решении Европейского центробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,1784 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1792 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 110,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 92,79 пункта.
Валютные инвесторы в четверг анализировали результаты заседания ЕЦБ. Так, регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.
По словам аналитиков Validus Risk Management, комментарии главы Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) относительно снижения инфляции в следующем году не сулят ничего хорошего для евро.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на статданные из США, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 419 тысяч. Аналитики же ожидали снижения показателя на 10 тысяч, до 350 тысяч заявок.
Далее были обнародованы данные по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне, которое выросло на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 5,86 миллиона. При этом аналитики ожидали увеличения показателя до 5,9 миллиона.
https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834275712.html