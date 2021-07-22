МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в четверг вечером на решении Европейского центробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Эксперт советует не ориентироваться на "индекс бигмака" при оценке рубля

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,1784 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1792 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 110,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 92,79 пункта.

Валютные инвесторы в четверг анализировали результаты заседания ЕЦБ. Так, регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

По словам аналитиков Validus Risk Management, комментарии главы Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) относительно снижения инфляции в следующем году не сулят ничего хорошего для евро.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статданные из США, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 419 тысяч. Аналитики же ожидали снижения показателя на 10 тысяч, до 350 тысяч заявок.

Далее были обнародованы данные по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне, которое выросло на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 5,86 миллиона. При этом аналитики ожидали увеличения показателя до 5,9 миллиона.