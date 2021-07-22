МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на внешнем позитивном фоне и хороших отчетностях российских компаний, следует из динамики торгов. Эксперт советует не ориентироваться на "индекс бигмака" при оценке рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 0,85% — до 3754,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1599,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.02 снижался на 11 копеек, до 73,91 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 86,91 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,15%, до 73,06 доллара за баррель.