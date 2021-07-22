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https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834276021.html
Российский рынок акций вырос на внешнем позитиве и отчетностях компаний
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Российский рынок акций вырос в четверг на внешнем позитивном фоне и хороших отчетностях российских компаний, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 22.07.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на внешнем позитивном фоне и хороших отчетностях российских компаний, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 0,85% — до 3754,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1599,74 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.02 снижался на 11 копеек, до 73,91 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 86,91 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,15%, до 73,06 доллара за баррель.