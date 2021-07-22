МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки ВТБ, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на внешнем позитиве и отчетностях компаний

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,7% — до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 1,06%, до 209,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,77% — до 86,82 доллара, "Газпрома" — на 2,22%, до 7,65 доллара, расписки "Газпром нефти" — на 0,88%, до 28,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 0,21% — до 33,86 доллара, НЛМК — на 1,41%, до 33,18 доллара, "Северстали" — на 1,56%, до 23,46 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 0,48%, до 1,24 доллара, Сбербанка — поднялась на 0,82%, до 16 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,27% — до 87,88 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 3,33% — до 8,07 доллара, "Ленты" — на 0,62%, до 3,23 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,22% — до 13,85 доллара.