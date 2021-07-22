МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно ростом на решении ЕЦБ вновь сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на внешнем позитиве и отчетностях компаний

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился 0,42% — до 6959 пунктов, французский CAC 40 вырос на 0,27%, до 6481,59 пункта, немецкий DAX – на 0,59%, до 15513,85 пункта.

Европейские фондовые индексы завершили торги четверга в основном ростом на решении ЕЦБ вновь сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидали аналитики. Кроме того, регулятор оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

"Отсылка Европейского центрального банка к временным резким скачкам инфляции, вероятно, не произведет длительного впечатления на рынки", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Pimco Константин Вейт (Konstantin Veit).

Оптимизму европейских инвесторов также способствовала положительная динамика американских рынков, которые находятся под влиянием сильного сезона корпоративной отчетности. На этом фоне опасения инвесторов по поводу влияния пандемии на восстановление экономики снижаются.