Рубль вечером прибавляет, опираясь на дорожающую нефть и ожидания по ставке Банка России
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро, продолжая повышательную динамику третий день подряд.
Дорожающая нефть, ожидания повышения ставки ЦБ РФ и приближение пика налогового периода июля в РФ оказывают поддержку российской валюте.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.50 мск снижался на 8 копеек, до 73,93 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ
Российская валюта в четверг растет против доллара и евро, развивая повышательную динамику третий день подряд и приближаясь к курсовым уровням начала июля.
Поддержка, как и в последние дни, приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 1,5%, до 73,3 доллара. "Черное золото" продолжает восстанавливаться после того, как в понедельник обваливалось почти на 8%, а закрыло день падением на 6%. При этом нефтяные котировки уже компенсировали провал начала недели.
Поддержка курсу российского рубля приходит также от приближения пика налогового периода июля (25-28 числа), суммарные выплаты в бюджет в течение которого ожидаются на уровне 2,5 триллиона рублей.
Наконец, ожидание завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке также способствует укреплению рубля.
В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
На руку рублю сыграла позитивная ценовая динамика на рынке ОФЗ, связанная с ожиданиями возможного повышения Банком России ключевой ставки сразу на 0,75-1 процентный пункт на завтрашнем заседании, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Вместе с тем в условиях нарастающих рисков третьей волны пандемии, а также фактора пятницы спрос на валюту под занавес недели может оказаться повышенным, а глобальные риск-аппетиты представляются неустойчивыми. По нашим оценкам, курс доллара будет формироваться в пределах 73,6-74,6 рубля", — добавляет он.
Рубль продолжил укрепляться, пользуясь дорожающей нефтью, а также спросом на рубль в условиях налогового периода, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Ожидания более жёсткого повышения ставки ЦБ РФ добавляют рублю уверенности, считает также он.
При этом не исключено, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал", перечисляя позитивные для рубля курсообразующие факторы.
https://1prime.ru/Financial_market/20210722/834276246.html