МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро, продолжая повышательную динамику третий день подряд. Российский рынок акций вырос на внешнем позитиве и отчетностях компаний

Дорожающая нефть, ожидания повышения ставки ЦБ РФ и приближение пика налогового периода июля в РФ оказывают поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.50 мск снижался на 8 копеек, до 73,93 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в четверг растет против доллара и евро, развивая повышательную динамику третий день подряд и приближаясь к курсовым уровням начала июля.

Поддержка, как и в последние дни, приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 1,5%, до 73,3 доллара. "Черное золото" продолжает восстанавливаться после того, как в понедельник обваливалось почти на 8%, а закрыло день падением на 6%. При этом нефтяные котировки уже компенсировали провал начала недели.

Поддержка курсу российского рубля приходит также от приближения пика налогового периода июля (25-28 числа), суммарные выплаты в бюджет в течение которого ожидаются на уровне 2,5 триллиона рублей.

Наконец, ожидание завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке также способствует укреплению рубля.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent. Эксперт советует не ориентироваться на "индекс бигмака" при оценке рубля

ПРОГНОЗЫ

На руку рублю сыграла позитивная ценовая динамика на рынке ОФЗ, связанная с ожиданиями возможного повышения Банком России ключевой ставки сразу на 0,75-1 процентный пункт на завтрашнем заседании, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вместе с тем в условиях нарастающих рисков третьей волны пандемии, а также фактора пятницы спрос на валюту под занавес недели может оказаться повышенным, а глобальные риск-аппетиты представляются неустойчивыми. По нашим оценкам, курс доллара будет формироваться в пределах 73,6-74,6 рубля", — добавляет он.

Рубль продолжил укрепляться, пользуясь дорожающей нефтью, а также спросом на рубль в условиях налогового периода, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Ожидания более жёсткого повышения ставки ЦБ РФ добавляют рублю уверенности, считает также он.

При этом не исключено, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал", перечисляя позитивные для рубля курсообразующие факторы.